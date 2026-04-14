退職のあいさつは、これまでの関係性がそのまま表に出る瞬間でもあります。形式的な言葉の裏に、本音や評価がにじむことも少なくありません。今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、最終出社日に交わされたやり取りから、ある“違和感”が浮かび上がったエピソードです。人間は別れの瞬間に本性や本音が現れるようで――。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○本当にあった退職クイズ「最後だから言わせても