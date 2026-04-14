上場会社が大株主に名を連ねるIT関連銘柄「AIがソフトウエアを滅ぼす」―そんな物騒な見立てが市場を席巻している。米AIベンチャー「アンソロピック」の最新モデル「クロード」がシステム開発の内製化を促し、外部への発注需要を根こそぎ奪うとの懸念（いわゆる「SaaSの死」＝サブスクリプション型業務ソフト市場の縮小シナリオ）が広がり、IT・ソフトウエア関連株は日米ともに急落した。2025年末比で3〜4割下落した銘柄も続出し、