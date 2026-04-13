朝はきれいに仕上がっていたメイク。時間の経過とともに「どこか疲れて見える」と悩む人は少なくありません。中でもベースメイクは“仕上がり直後”よりも、“時間が経ったときの見え方”で印象が大きく変わるもの。2026年春は、崩れを防ぐことよりも“崩れてもきれいに見える”設計が鍵です。それだけで日中の肌印象はぐっと整います。「作り込みすぎない」で崩れ方が変わるカバー力を優先してファンデーションを重ねると、仕上が