フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」第32回。今回は、出会いと別れの季節とよく言われる春を迎えて、つーたんさんが考えたことをお伝えします。今年の春は、例年とは違う環境で、これまで経験したことのない感情も芽生えたといいます。そのきっかけは、1歳半になる娘さんの一言だったそう。詳細を綴っていただきました。今年の年度末は今までと違っ