日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が“ロッテキラー”ぶりを発揮し、守備のミスを取り返す。12日のソフトバンク戦での適時失策など、ここまで5失策で「迷惑をかけたら取り返したい気持ちもより強くなる」。14日のロッテ戦（ZOZO）へ空路で千葉入りした主砲は、リベンジに燃えていた。ロッテ戦は通算打率・287、19本塁打、67打点がいずれもカード別トップ。特に敵地では球場別最高の通算打率・315を残す。相性の良さは「全然な