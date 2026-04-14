まだ階段もまともに登れない子猫が立派な成猫と対峙して…？まるで子どもを見守る親のような優しさに満ちあふれた光景は1万4千回を超えて表示され、890件以上のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：先輩猫がいる『階段の上』に行こうと『0歳の子猫』が挑戦した結果…思わず応援したくなる『かわいい光景』】 子猫と成猫のほほえましい関係性 X（旧Twitter）アカウント『@Theodor0623』に投稿されたのは、2023年9