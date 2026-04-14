まだ階段もまともに登れない子猫が立派な成猫と対峙して…？まるで子どもを見守る親のような優しさに満ちあふれた光景は1万4千回を超えて表示され、890件以上のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：先輩猫がいる『階段の上』に行こうと『0歳の子猫』が挑戦した結果…思わず応援したくなる『かわいい光景』】

子猫と成猫のほほえましい関係性

X（旧Twitter）アカウント『@Theodor0623』に投稿されたのは、2023年9月末頃、家の階段で遊ぶ成猫と子猫の様子です。2匹の猫種はノルウェージャンフォレストキャット。子猫は当時まだ0歳で、階段をまともに上ることもできないほどあどけない時代です。

この日成猫は、階段の3～4段目あたりから子猫の動きを見ていたそう。 一方の子猫は、下のフロアを歩きまわっていたといいます。成猫は、ふいに階段からフロアへ飛び降りたのだとか。子猫は「きた！」と言わんばかりに反応し、追いかけっこを繰り広げるものの、成猫はほんの少し付き合っただけですぐに元の階段へ戻ってしまったとのこと。子猫をお迎えしてまだ3日目の様子だそうで、成猫は恐る恐る様子を伺っていたそうです。

階段はほぼ“崖”

子猫は階段の1段目に足をかけ、じっと上を見つめると、意を決して1段だけ上ってみたのだそうです。しかしそれ以上は上れないと思ったのか、くるりと向きを変えて降りようとしたのだとか。子猫のおぼつかない足取りで、ほぼ転がるように階段を落ちていく姿がなんとも愛らしく、見る人たちの胸をきゅんとさせます。

その後子猫はフロアを元気いっぱいに走りまわり、成猫はそんな子猫の様子を階段の上からそっと見守っていたといいます。階段という小さな舞台で繰り広げられる、子猫の挑戦と成猫の優しい距離感は、たくさんの人々に元気と癒しを届けてくれることとなったのでした。

Xアカウント『@Theodor0623』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「お！がんばれ、がんばれ！」などの応援コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Theodor0623」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。