【Amazon：掃除機】 セール期間：4月14日～4月27日23時59分 EJD「MJ53 Pro」 Amazonにてコードレススティック掃除機各種が特別価格で販売されている。期間は4月27日23時59分まで。 対象商品には、掃き、拭き、吸い取りの3役を1台でこなせる「EUREKA（ユーリカ）」や、航空機級デュアルモーター×300kPaの強力吸引モデル「VOSCORDER MJ56」、自立式＆グ