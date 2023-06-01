EJD「MJ53 Pro」

Amazonにてコードレススティック掃除機各種が特別価格で販売されている。期間は4月27日23時59分まで。

対象商品には、掃き、拭き、吸い取りの3役を1台でこなせる「EUREKA（ユーリカ）」や、航空機級デュアルモーター×300kPaの強力吸引モデル「VOSCORDER MJ56」、自立式＆グリーンLEDライト搭載の「EJD MJ53 Pro」などコードレススティック掃除機各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

EUREKA（ユーリカ）コードレス スティッククリーナー

本商品は、掃き、拭き、吸い取りの3役を1台でこなせるコードレススティック掃除機。一台で掃除、水拭き、汚水の吸い取りを同時に完了し、「先に掃いて後で拭く」という手間を根本から解決する。自走式設計で、起動後は自動前進、腰を曲げたり強く押したりする必要はなく、頑固な汚れも楽に拭き取ることができる。優れた構造と強力な吸引力で、清掃後の床面にほとんど水気を残さない。ローラーブラシ内部のコームスクレーパーが髪の毛の絡まりを最小限に抑え、手間をかけずに掃除できる。

フラットなデザインで家具の下も楽に掃除できる。独自の水ダクト設計で汚れた水の逆流を防ぎ、シームレスな掃除と汚れのない床を実現する。また、汚水タンクを後方に配置することで、ハンドル、浄水タンク、ブラシヘッドの重心を一直線上に調整。作動時に手元に感じる重さはわずか約0.8kg。さらにヘッドが自走するため押す力も不要で、滑らかに進み、長時間使用でも腕が疲れにくい設計となっている。ステーションに戻すと、ローラーブラシの自動洗浄と乾燥作業を行なう。

VOSCORDER デュアルモーター搭載コードレス掃除機「MJ56」

本商品は、業界トップクラスの300,000Pa強力吸引を実現したコードレススティック掃除機。デュアルコア＆デュアルドライブ設計により、吸引モーターとブラシヘッドモーターが独立駆動。吸引効率は国際認証機関「TÜV Rheinland」テスト基準で99.99%以上を維持している。畳から深い絨毯、ペットの毛まで、あらゆるゴミを確実に吸引する。AI制御バッテリーシステムにより、フル充電で最大70分間の連続使用を実現（エコモード時）。着脱式設計で予備バッテリーと交換すれば、さらに長時間の使用も可能となる。

また、150°広角照射とAI光探知技術を搭載。従来モデル（10倍光）と比べ、微細なホコリの可視化効果を20倍に高めている。見落としがちな壁際や家具の隙間まで、ゴミを浮かび上がらせ、確実な掃除をサポートする。航空機にも採用されるH13クラスHEPAフィルターを核とした9層強力濾過システムを搭載。0.3μmの微粒子を99.99%捕集し、クリーンな空気だけを排出。さらに、1.5Lの大容量ダストボックスはワンタッチ開閉、丸洗い可能で衛生的に使用できる。

スティック/ハンディの2WAY切り替えで、フローリング、車内、ソファ、階段など、家中のあらゆる場所の掃除に対応する。