中国のポータルサイト・捜狐に13日、卓球中国男子の最大のライバルは誰かについて論じる記事が掲載された。記事は、先日マカオで行われたITTFワールドカップ男子シングルスで準優勝した松島輝空（18）が注目を集めていると説明。若くして世界ランキングトップ10入りを果たし、同大会の決勝では世界ランキング1位の王楚欽（ワン・チューチン）に苦戦を強いたとした。その上で、「卓球ファンの間では、すでに彼は張本智和（22）を超