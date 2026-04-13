東広島市で4年前、中学2年生の男子生徒が自殺した問題について、県の第三者委員会は、学校側に不適切な指導があったなどとする調査結果をまとめました。この問題は4年前の8月、東広島市の踏切で、当時中学2年生の男子生徒が列車にはねられ死亡したものです。原因などを調べていた県の第三者委員会は4月12日、自殺した生徒に対し、学校側の不適切な指導があったなどとする報告書をまとめました。■第三者委員会中嶋 善英 委員