【モデルプレス＝2026/04/13】お笑いコンビ・共犯者の洋平さんが、4月10日に亡くなったことがわかった。享年26。13日、所属事務所である松竹芸能より発表された。【写真】共犯者・洋平さん、死去1週間前に投稿した相方との2ショット◆共犯者・洋平さん死去所属事務所は「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました」と発表。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ