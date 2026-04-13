吉田優利が自身のインスタグラムを更新。古江彩佳と一緒にカリフォルニア ディズニーランド・リゾートを大いに満喫したことを投稿した。【写真】吉田優利と古江彩佳、ツアー会場とは全然違う表情で大はしゃぎ！！（全20枚）吉田は「えってぃの事はディズニーのプロと呼んでいます」と古江を紹介。そんな彼女と「どうしても一緒に行きたかったから間に合うようにグランドキャニオンからLAに飛んでいきました」と、スケジュール調整