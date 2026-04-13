大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が左肩痛で春巡業を離脱することになった。13日、奉納相撲が行われた東京都千代田区の靖国神社で高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）が取材に応じ、「体調が悪いから休場する。巡業も大事な仕事の一つだけど、本場所に出場できるように休むだろうから、しっかり治して本場所で戦える態勢をつくってもらいたい」と話した。先場所は「左肩関節亜脱臼」で途中休場。今巡業では四股など基