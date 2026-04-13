「葬送のフリーレン」第2期Blu-ray＆DVD第1巻展開図 (C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会 「葬送のフリーレン」第2期のBlu-ray＆DVD第1巻が4月15日に発売する。価格はBD(品番：TBR36048D)が13,200円、DVD(品番：TDV36051D)が12,100円。 本編は第29話から第32話を収録。キャラクターデザイン高瀬丸描き下ろし三方背ケースと、デジパック仕様。 封入特典と