中国のロボティクス企業Unitreeが開発した人型ロボットが、秒速10メートルで走ることに成功しました。ウサイン・ボルトの持つ100m走の世界記録「9秒58」に迫るものだとUnitreeはアピールしています。10m/s!! Unitree Breaks the World Record Again😊With the physique of an ordinary person, running at a world champion’s speed!Leg length: 0.4+0.4=0.8m, body weight: approx. 62kg!H1: “Give me one more chance,