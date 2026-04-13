S.H.N株式会社傘下のENRAVE株式会社は、主力ブランド「居酒屋革命 酔っ手羽（よってば）」の看板メニュー「伝説の手羽先（タレ）」が「第17回からあげグランプリ」の手羽先部門で金賞を受賞したことを発表した。同賞の受賞は、一昨年に次ぐ2度目となる。【画像】おすすめ「自家製もつ煮込み」「伝説の餃子」「ジンジャー麻婆豆腐」はこちら今回は、受賞を記念して「伝説の手羽先」を特別価格で提供する「酔っ手羽 創業祭」を、2026