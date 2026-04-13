【1本18円】からあげグランプリ金賞の「手羽先」が特別価格で提供　酔っ手羽が創業祭開催、前夜祭では39円

S.H.N株式会社傘下のENRAVE株式会社は、主力ブランド「居酒屋革命 酔っ手羽（よってば）」の看板メニュー「伝説の手羽先（タレ）」が「第17回からあげグランプリ」の手羽先部門で金賞を受賞したことを発表した。同賞の受賞は、一昨年に次ぐ2度目となる。

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今回は、受賞を記念して「伝説の手羽先」を特別価格で提供する「酔っ手羽 創業祭」を、2026年4月15日から18日までの4日間開催する。最終日の18日（酔っ手羽の日）は1本18円、15日から17日は「サンキュー価格」として1本39円で提供する。

同店では、毎月18日を「手羽（18）の日」に制定し、手羽先を1本18円で提供する企画を継続的に実施している。今回は、その規模を拡大したかたちとなる。

「居酒屋革命 酔っ手羽」は2008年に東京で創業。「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をコンセプトに、現在は首都圏を中心に国内34店舗、海外ではフィリピン・マカティに1店舗を展開している。

創業祭を開催

〈酔っ手羽 創業祭・実施概要〉

【前夜祭（3日間）】

期間：4月15日(水)〜17日(金) 18:00〜24:00

内容：伝説の手羽先（タレ・塩）1本 39円（感謝のサンキュー価格）

【酔っ手羽の日】

期間：4月18日(土) 18:00〜24:00

内容：伝説の手羽先（タレ・塩）1本 18円（手羽の日 価格）

※上記期間中は「日替りイベント」は実施しない

実施店舗：酔っ手羽 国内各店（六本木店、北千住店ほか一部店舗除く）