ロッテは、長島幸佑投手、富山紘之進捕手、藤田和樹外野手の育成３選手をBCリーグの千葉スカイセイラーズに派遣すると発表した。派遣期間は4月24日から9月5日までを予定。（期間は変更になる可能性あり）。▼ 長島幸佑「チームの勝利に少しでも多く貢献できるよう、自分に求められる役割を意識しながら日々取り組んでいきます。その中で、自分自身もしっかりレベルアップできるよう頑張ります」▼ 富山紘之進「自分の技術向上