お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。ハロプロ楽曲に合わせて踊る姿を動画で公開しました。【動画】餅田コシヒカリのダンス姿「100kg女子のデカボ！」ダンス披露餅田さんは「私の膝しりませんか？」とつづり、動画を1本載せています。白いトップスに黒いショートパンツ姿でハロー！プロジェクトの楽曲に合わせてキレのあるダンスを披露する姿です。「100kg女子のデカボ！」とテロップが入っ