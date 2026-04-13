餅田コシヒカリ、“100kg女子”のダンス動画に「めっちゃ動けますやん凄すぎますて！」「顔が可愛くて」反響
餅田コシヒカリ、“100kg女子”のダンス動画に「めっちゃ動けますやん凄すぎますて！」「顔が可愛くて」反響
お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。ハロプロ楽曲に合わせて踊る姿を動画で公開しました。
【動画】餅田コシヒカリのダンス姿
「100kg女子のデカボ！」ダンス披露餅田さんは「私の膝しりませんか？」とつづり、動画を1本載せています。白いトップスに黒いショートパンツ姿でハロー！プロジェクトの楽曲に合わせてキレのあるダンスを披露する姿です。「100kg女子のデカボ！」とテロップが入っており、大きなおなかを見せていますが100kgとは思えない軽やかさがあります。
コメントでは「めっちゃ動けますやん凄すぎますて！」「ちゃんと有るやん」「あ、渋谷のセンター街に落ちてましたよ」「膝が強くて単純に羨ましい」「ほんとに顔が可愛くて膝なんて気づかない」「なんでこの方はこんなに可愛いんだろうか」などの声が寄せられています。
スポーツウエア姿も披露1日の投稿でも自身の体型を披露していた餅田さん。スポーツウエア姿でおなかが丸見えです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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