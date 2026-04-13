「すべてはこの子のため」――愛情とお金をかけて息子を育て上げた母に、ある日突きつけられたのは、まさかのひと言でした。子どもの将来を思い、教育に力を注ぐ。それは多くの親にとって自然なことです。しかし、その裏で子どもがどのように感じているのか、親子の距離がどう変化しているのかは、意外と本人には見えにくいものです。事例とともに見ていきましょう。ひとり息子の教育に熱中した母「私の何が悪かったのか、今でもき