1男7女を育てる大家族の母である美奈子が、あまりに過酷な「6人同時ワンオペ」の実態を明かし、スタジオを驚愕させた。【映像】1男7女の子供達と…現在の家族写真ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した美奈子は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に「ワンオペママのぶっちゃけ会」に参加した。3人の夫と4度の離婚を経験し、現在は独身で大家族を支える美奈子にとって、育児の苦労は想像を絶するものであった。