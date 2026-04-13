1男7女を育てる大家族の母である美奈子が、あまりに過酷な「6人同時ワンオペ」の実態を明かし、スタジオを驚愕させた。

【映像】1男7女の子供達と…現在の家族写真

ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した美奈子は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に「ワンオペママのぶっちゃけ会」に参加した。3人の夫と4度の離婚を経験し、現在は独身で大家族を支える美奈子にとって、育児の苦労は想像を絶するものであった。

特に美奈子が「一番嫌」と語るのがお風呂の時間である。一気に4人、5人の子供を連れて浴室に入ると、全員を洗い終える頃には時間が経過し、お湯も自身の体も冷え切ってしまうという。冬場などは特に過酷で、濡れた体で子供たちの世話をする間に凍えるような思いをすることも珍しくなかったが、その結果「風邪をひかなくなった。もう強すぎて」と語り、笑いを誘いつつも逞しさを覗かせた。

さらに美奈子は、自身の経験から「正直旦那がいるワンオペの方がしんどい」という持論を展開。最初から一人であればあてにすることはないが、パートナーがいると「これをしてくれるかも」と期待してしまい、それが裏切られた瞬間のダメージが大きいと分析した。この「期待と現実のギャップ」によるストレスには、プロ野球選手の夫を持つ紺野あさ美ら他のゲスト陣も猛烈に共感。スタジオは、夫が放つ「手伝おうか？」という言葉が、家事を他人事と捉えている証拠であるとして、一気にヒートアップした。