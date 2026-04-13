ロベルト・デ・ゼルビを新監督に迎えたトッテナムに激震が走っている。プレミアリーグ18位で降格の危機に陥るなか、主将を務めるアルゼンチン代表のクリスティアン・ロメロが、負傷離脱する可能性があるのだ。アクシデントは現地４月12日に開催されたプレミアリーグ第32節のサンダーランド戦（０−１）で起きた。先発した27歳のDFは62分、相手の前線へのロングボールに対応しようとすると、飛び出してきた味方GKのアントニー