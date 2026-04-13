「大きな打撃だ」降格危機のトッテナムに激震！ 主将の27歳DFが負傷離脱と英紙報道。デ・ゼルビ新監督は懸念「深刻な問題ではないことを願っている」

「大きな打撃だ」降格危機のトッテナムに激震！ 主将の27歳DFが負傷離脱と英紙報道。デ・ゼルビ新監督は懸念「深刻な問題ではないことを願っている」