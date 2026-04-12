おしゃれさだけでなく、着心地のよさも重視したい洋服選び。とくに気温が上昇する春夏は、通気性がよく涼しく着られるものが重宝しそうです。そこで注目したいのがリネン素材。ナチュラルな風合いにほどよいきちんと感のあるアイテムを選ぶなら【無印良品】をチェックしてみて。今回はスタッフの@mujistaff.daimyoさんが「売れ筋商品のおすすめ」と紹介するなかから、リネンアイテムをピックアップしました。 軽やかリネン混ジャ