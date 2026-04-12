【無印の売れ筋！】春夏の服どうする？ いま選びたい「注目リネンアイテム」＜2026＞

おしゃれさだけでなく、着心地のよさも重視したい洋服選び。とくに気温が上昇する春夏は、通気性がよく涼しく着られるものが重宝しそうです。そこで注目したいのがリネン素材。ナチュラルな風合いにほどよいきちんと感のあるアイテムを選ぶなら【無印良品】をチェックしてみて。今回はスタッフの@mujistaff.daimyoさんが「売れ筋商品のおすすめ」と紹介するなかから、リネンアイテムをピックアップしました。

軽やかリネン混ジャケット

【無印良品】「リネンリヨセルショートジャケット」\12,990（税込）

軽やかなリネンに、滑らかで柔らかさのあるリヨセルをブレンドしたジャケットです。ショート丈なので自然とウエスト位置が高く見え、全体もすっきりとした印象に仕上がりやすくなります。リネン特有のラフな風合いがありながら、上品さを備えているのもポイント。カジュアルな着こなしにも合わせやすそうです。

縦ラインを強調するリネン混スカート

【無印良品】「リネンリヨセルイージータックスカート」\9,990（税込）

ジャケットと同素材のスカートは、セットアップとしても着用可能。タックが入ることで立体感が生まれ、広がりすぎずきれいなシルエットを保ってくれそう。ウエストゴムなので、ラクにはきやすいのも嬉しいポイント。涼しげで品のある大人コーデを楽しんでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M