女優の永作博美（55）が、10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演し、女優業に対する過去の葛藤を明かした。アイドルグループ「ribbon」の一員として、89年にデビュー。グループとしては「実質、3年…。意外と早めに（次のステップに進んだ）」という。その後、ソロ歌手として活動し、90年代初めからは舞台やドラマなど女優業に活躍の幅を広げていく。笑福亭鶴瓶からは「今思うと、何でアイドルになっ