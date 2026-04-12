女優の永作博美（55）が、10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演し、女優業に対する過去の葛藤を明かした。

アイドルグループ「ribbon」の一員として、89年にデビュー。グループとしては「実質、3年…。意外と早めに（次のステップに進んだ）」という。その後、ソロ歌手として活動し、90年代初めからは舞台やドラマなど女優業に活躍の幅を広げていく。

笑福亭鶴瓶からは「今思うと、何でアイドルになったん？」と問われた。永作は「ホントに、私もそう思います」と笑って返答。「高校生の時に夏休みの思い出作りと思って出したものから、番組が繋がって。“次、こういう番組があるんだけど、ちょっとオーディション来てくれないか？”みたいなので。それが繋がって、今に至るという」と、いきさつを明かした。

一方で、女優に対しては苦手意識があったという。「そっち方面は、私としては本望ではなかった。なぜ芝居をしなければいけないんだろうと」。当時から共演が多かった鶴瓶には、「分かってましたよね。バレてるだろうなとは思っていました」とぶっちゃけた。

「今の子たちのキラキラ具合とは、ちょっと違う様子だったんですよ。生番組を脱走した人とか、いっぱいいましたしね。楽屋から出て来ないのは数々、経験しました」。それでも自身は「出て行きますよ？だって、早く帰りたいですもん。終わらないから、出てこないと」と、早く終わりたい一心で自分の背中を押したという。

93年、ribbonの3人で劇団☆新感線の「タイムスリップ黄金丸」に出演。初舞台を踏んだ。「舞台も何でここにいなきゃいけないんだろうと。逃げることしか考えてなかった、あのころ」。稽古ではダメ出しの連続だった。「ずっと毎日怒られてたんですけど、ダメ出しばっかり。“その宇宙人みたいな手をやめろ”とか、意味の分からないダメ出しをいっぱいされて、私、宇宙人じゃないし…って。普通に言われたら言い返すみたいな感じのことが頭でグルグルしながら」。当時、3人の中で唯一、成人していたこともあり、「飲み会には必ず参加して、そこでは負けないぞって出て行って」と振り返った。

開眼したのは、ある日突然だったという。「嫌なことから、あれ？何だろう？パチーン！ってなった時の感動が、やっぱり激しかったんですよね、お芝居に関しては」。そこからは、演じることや芝居に対する考え方が一変。「それがあって、あの人たちにお世話になって、これができたんだなというのが、急にぼわーんと入ってきて。それからやりたいと思うように、なったのはなった」と明かしていた。