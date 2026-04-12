日産「新型ムラーノ」“迫力エアロ仕様”とは日産は2026年3月17日、米国・テネシー州のスマーナ工場で生産されるミドルサイズSUVの新型「ムラーノ」を、2027年初頭に日本へ導入することを発表しました。日本のユーザーからも馴染み深い名車の復活。これを受け、総合カスタムメーカーのKUHL JAPAN（クールジャパン）は、早くも同車をベースとしたカスタマイズ・チューニングの方向性を打ち出しました。【画像】超カッコイイ！