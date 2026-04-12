日産「新型ムラーノ」“迫力エアロ仕様”とは

日産は2026年3月17日、米国・テネシー州のスマーナ工場で生産されるミドルサイズSUVの新型「ムラーノ」を、2027年初頭に日本へ導入することを発表しました。

日本のユーザーからも馴染み深い名車の復活。これを受け、総合カスタムメーカーのKUHL JAPAN（クールジャパン）は、早くも同車をベースとしたカスタマイズ・チューニングの方向性を打ち出しました。

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ムラーノは、北米専用モデルとして2002年に登場し、日本でも2004年から2015年（2代目）まで販売されていました。

今回導入が発表されたのは2025年に登場した4代目で、新たに創設された「米国製乗用車の認定制度」を活用し、米国生産モデルが「左ハンドル」のまま輸入される予定です。

ボディサイズは全長約4900mm×全幅約1981mm×全高約1725mm。日産「エクストレイル」よりもふたまわり以上大きく、国産車で言えばレクサス「RX」と同等のサイズ感を持つ巨大なプレミアムSUVへと進化しています。

パワートレインは、最高出力244馬力を発揮する日産自慢の2リッター直列4気筒VC（可変圧縮比）ターボエンジンに、9速ATを組み合わせたAWD仕様です。

この迫力あるベース車両に対し、KUHL JAPANは得意のローダウンカスタマイズイメージを公開しました。

公開されたイメージCGでは、60〜70mmほどのローダウンを施し、KUHLオリジナルの「VERZ-WHEELS」鍛造1ピースホイール「VRF01」や、深リムの2ピースホイール「KCV02」の21インチを装着。4代目ムラーノの柔らかいラウンドフェイスに対し、足回りを引き締めることでスポーティな印象を大きく強めています。

KUHL JAPANによると、新型ムラーノのサスペンションはフロントがストラット、リアがマルチリンクとなっており、ローダウン向きの構造とのこと。また、純正タイヤサイズが255／50R21と外径が非常に大きいため、カスタム時にはさらに大径の22インチ（255／45R22）がベストマッチングになると分析しています。

極端なシャコタンよりも、太いタイヤで車高を適度に落としたスポーティカスタムが似合うとし、今後は専用のフロント・リアスポイラー等のエアロパーツ、オリジナル車高調、ブレーキシステムを開発していく予定です。

国内に導入されるグレードについて、同社では上位グレードの「SL」または「プラチナム」が濃厚と予想しています。北米での価格（約4万6760ドル〜4万9800ドル）を2026年4月上旬現在のレートで換算すると約750万円〜800万円クラスとなる見込みであり、高級SUVとしての立ち位置がより鮮明になります。

12年ぶりの復活となる名車の堂々たる帰還。左ハンドル仕様や約2mの全幅などハードルはあるものの、日本の道路事情でも圧倒的な存在感を放つことは間違いありません。KUHL JAPANのカスタマイズパーツが完成すれば、さらに個性的でスポーティな大型SUVとして、カスタムファンの熱い視線を集めることになりそうです。