BTSの、広告モデルとしてのブランド力は、ダントツだった。韓国企業評判研究所が、3月9日から4月9日までの1カ月間測定した広告モデルブランドのビッグデータ4648万909件をもとに、ブランド評判指数を算出した。OSEN、マイデーリーなど、韓国の複数メディアが10日、報じた。消費者行動分析を通じて、広告モデルブランドに対する参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティー指数で算出したもの。BTSは、参加指数