お笑いタレントのエハラマサヒロがX上で議論を呼んでいるラーメン店の“ライス先出し”問題に物申し、波紋を呼んでいる。「きっかけは元放送作家の鈴木おさむさんが4月9日のXに投稿した内容でした。鈴木さんはラーメン店でセットを頼み、ライスだけが先に出てきた写真とともに《なぜ、ライスだけ先に出すのか？ 意味があるのか？意味があるとしたら。知りたい》と疑問を示しました。このポストが話題を呼び、エハラさんも10日のX