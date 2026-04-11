高市首相が国家戦略として取り込み始めた、核融合発電の狙いは何か。元日本原子力研究所研究員で作家の高嶋哲夫さんは「経済安全保障政策を見ていくと、核融合は『投資対象として位置づけられ始めている』ことが読み取れる。『電気をつくる技術』ではなく、『次世代の巨大産業システム』として捉えている点に、日本独自の戦略性がある」という――。※本稿は、高嶋哲夫『核融合発電で世界はこう変わる』（PHP研究所）の一部を再編