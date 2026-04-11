鉢植えに水をあげるとき、「ちゃんと水が抜けているか、蒸れてしまっていないか…」ちょっと不安になること、ありませんか？ダイソーには、そんな見えにくい部分の悩みに寄り添う園芸アイテムがあります。鉢の底に仕込むだけで、水がスムーズに流れて空気も通りやすい状態に。根のコンディションを整えやすく、「ちゃんと育ってほしい」を支えてくれる存在です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：鉢底ネット6cm価格：￥110