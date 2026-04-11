アイドルグループ「#Mooove!」の新メンバー・織莉叶（おりと）が3月30日発売の「週刊プレイボーイ」に登場し、アザーカット5点が公開された。 #Mooove!・織莉叶 #Mooove!・織莉叶 織莉叶は、 #Mooove!のメンバーで白色を担当。2025年12月13日（土）に開催されたグループ史上最大キャパシティとなるLINE CUBE SHIBUYAでのツアーファイナル公演で、新メンバーとしてお披露目された。同公演は会場を巻き込んだ熱気に包まれ、グ