動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（3月30日〜4月5日）を発表。日本における映画ランキングは、昨年10月より劇場公開され、31億円を突破する大ヒットを記録した『爆弾』が初登場1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル『爆弾』は、取り調べ中の“スズキタゴサク”と名乗る男の“予言”が現実となっていく異色のサスペンス。物語は、ある男が警察の事情聴取を受ける場面か