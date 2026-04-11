浦和のスコルジャ監督がオンライン取材に応じ、12日のホーム東京V戦のセンターバック（CB）起用に言及した。5日の川崎F戦で試合前のアップ中にDF宮本、前半途中にDFボザが負傷。ボランチが本職のMF柴戸を急きょ最終ラインに入れて対応した。東京V戦のCBにはMF安居や34歳のDF片山の起用も視野に入れており「今週はいろいろなオプションを試した。最後の練習後のメディカルの報告を聞いてから決めたい」と語った。