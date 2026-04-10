【モデルプレス＝2026/04/10】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月10日、自身のInstagramを更新。長女の入学式ショットを公開した。【写真】39歳五輪選手「パパに似てる」小1娘の入学式ショット公開◆織田信成、長女の小学校入学式ショット披露織田は「長女の入学式」と添え、水色のランドセルを背負った長女のソロショットを投稿。ネイビーのワンピースとジャケットに身を包み、「1」のバルーンを手にやや緊張した