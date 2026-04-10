織田信成、長女の小学校入学式ショット公開「パパに似てる」「バルーン持つ手が可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/10】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月10日、自身のInstagramを更新。長女の入学式ショットを公開した。
【写真】39歳五輪選手「パパに似てる」小1娘の入学式ショット公開
織田は「長女の入学式」と添え、水色のランドセルを背負った長女のソロショットを投稿。ネイビーのワンピースとジャケットに身を包み、「1」のバルーンを手にやや緊張した面持ちでカメラを見つめる姿を披露している。
また、スーツ姿で長女の肩に手を添える仲睦まじい親子ショットも公開。「4人の中で1番しっかりしてるんちゃうかくらいすたすたと登校」と明かし、「そんな背中見てるとぐっとくる…」としみじみとつづっている。「いっぱい勉強して友達沢山作って頑張ってね〜って思うけど 大切なお知らせのプリント出すのと宿題ちゃんとするで 本当十分なのでそこは頑張ってくれ〜」とエールを送っている。
この投稿は「バルーン持つ手が可愛い」「初々しくて可愛い」「娘さんの成長に感動する」「優しいパパの顔が素敵」「パパに似てる」と反響を呼んでいる。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】39歳五輪選手「パパに似てる」小1娘の入学式ショット公開
◆織田信成、長女の小学校入学式ショット披露
織田は「長女の入学式」と添え、水色のランドセルを背負った長女のソロショットを投稿。ネイビーのワンピースとジャケットに身を包み、「1」のバルーンを手にやや緊張した面持ちでカメラを見つめる姿を披露している。
◆織田信成の投稿に「初々しくて可愛い」と反響
この投稿は「バルーン持つ手が可愛い」「初々しくて可愛い」「娘さんの成長に感動する」「優しいパパの顔が素敵」「パパに似てる」と反響を呼んでいる。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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