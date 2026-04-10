9日から10日未明にかけての荒れた天気の影響で、学校給食センターの調理室内に雨水が流入したとして下松市は10日、中学校の学校給食を13日から中止すると発表しました。下松市教育委員会などの発表によりますと、下松市の中学校給食センターの調理室内に雨水が流入し、一部の施設が故障や衛生上の問題が発生したということです。設備の改修や清掃・消毒など復旧作業のため、13日から17日まで中学校の給食を中止するこ