鎌田大地がECLでアシストイングランド1部クリスタル・パレスは現地時間4月9日にUEFAカンファレンスリーグ準々決勝第1戦でフィオレンティーナ（イタリア）と対戦し、3-0で快勝した。先発した日本代表MF鎌田大地は1アシストを含む2得点に絡む活躍で勝利に貢献。英国メディアのプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されるなど高評価だった。鎌田は1-0で迎えた前半31分、ペナルティーエリア内への浮き球パスをMFダニエル・ムニョス