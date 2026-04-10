Travis Japanのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりディズニープラスにて独占配信される。あわせて、本予告およびキービジュアルも公開となった。 （関連：【映像あり】Travis Japan、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!!』本予告） 本番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、ワールドツア&#