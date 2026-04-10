Travis Japanのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりディズニープラスにて独占配信される。あわせて、本予告およびキービジュアルも公開となった。

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本番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、ワールドツアー直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。

予告映像では、貴重な夏休みの全容が明らかに。メンバー同士が自然体ではしゃぐ姿や、英語で現地の人とコミュニケーションをとる頼もしい姿など、他では見られない彼らの“素顔”が収められている。

旅の終着点は、グループとして思い入れの強いロサンゼルス。7人揃って“原点の地”へと向かう道中、彼らはそこで過ごす特別なひとときの中で、これまで胸に秘めていた想いを語り合う。映像のラストでは、7人全員で手を重ね、グループお馴染みの掛け声「さんせーい！」と大合唱。この旅が彼らの絆をさらに深める“ターニングポイント”となり、どのように旅のゴールを迎えるのか期待を高めるものとなっている。

また、キービジュアルは「”原点”から未来へ ── かけがえのない10日間」というエモーショナルなコピーとともに、アメリカの大自然を背景に肩を組み、リラックスした笑顔を浮かべるメンバー7人の姿が映し出されている。

なお本番組は、全10話のうち初回3話を一挙配信、以降毎週1話ずつ更新される。

（文＝リアルサウンド編集部）