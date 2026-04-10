●夜中も度々激しい雨 降り始めからの雨量100ミリ超の所も●地盤緩みや川の増水等に注意●きょう10日(金)午前は天気不安定続くが 午後は空模様落ち着く＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内は夜中の間、活発な雨雲が次々に流れ込み、度々雷を伴って激しく雨が降ったり、少々激しい突風となった所もありました。雨や風の音で、夜中に目が覚めた、という方もいらっしゃるかもしれません。夜が明ける頃になっても、県内には引き続き活発な