広島が先発ローテーションの再編に着手した。この日先発予定だった岡本が12日のDeNA戦（横浜）に回り、栗林は中9日で15日の中日戦（バンテリンドーム）に向かう。新井監督は、栗林の変更について「先発は初めてだし（登板）2試合とも結構目いっぱい投げているから、間をあけて行かせようと思う」と説明。8日の巨人戦で7回零封しながら登録を抹消した森について「（翌週から2週連続5試合の）変則になるので抹消するけど、しっか