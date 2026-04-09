9日午後、宇部市の国道で軽乗用車と大型トラックが衝突し軽乗用車を運転していた女性がけがをしました。事故があったのは宇部市瓜生野の国道2号で9日午後3時半ごろ軽四乗用車と大型トラックが衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた女性が車内に閉じ込められ救出された後、病院に搬送されました。けがの程度は分かっていません。トラックを運転していた男性にけがはありませんでした。現場は片側一車線で警察では、軽乗