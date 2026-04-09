NHKは4月9日、2028年放送予定の大河ドラマ（第67作）が『ジョン万』に決定し、主演を山崎賢人（崎＝たつさき）が務めると発表した。脚本は藤本有紀氏が担当し、幕末の漂流者でありながら日米をつないだ中濱万次郎の波乱万丈な生涯を描く。山崎にとって大河ドラマは初出演で初主演を飾ることとなる。【全身ショット】ブラックコーデ！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人同日、東京・渋谷のNHK放送センターで制作・主演発表会見が行わ