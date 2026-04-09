【「ぽこ あ ポケモン」更新データ（Ver.1.0.3）】 4月9日 配信 ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の更新データ（Ver.1.0.3）を4月9日に配信開始した。 今回の更新ではゲーム内で発生していたいくつかの不具合を解消。生息地が消失したポケモンについて、ポケモンずかんの検索機能を使って探しても見つからない問題